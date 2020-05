Rivoluzione Milan ma Ibra è pronto a tornare

C’è aria di rivoluzione a casa Milan. Oltre ai dubbi sulla questione staff tecnico, si vocifera di uno stravolgimento importante della rosa, con diversi giocatori sul mercato. Il tutto nella speranza di “rigenerare” il Diavolo.

Da definire il futuro di Gigio Donnarumma. La volontà del giovane portiere sarebbe quella di restare ma, davanti ad una proposta importante (attenzione al PSG), è probabile che il Milan si sieda ad ascoltare l’offerta e a trattare.

Se arriveranno proposte adeguate, Hakan Calhanoglu potrebbe fare le valigie (ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021). Dubbi anche sulla permanenza di Franck Kessié, Lucas Paquetà e Leao. Poi ci sono i giocatori in scadenza, come Lucas Biglia o Giacomo Bonaventura.

Milan che starebbe anche valutando anche qualche colpo a parametro zero. Piacerebbe molto Mario Gotze. L’attaccante, classe 1992, è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e potrebbe essere un’occasione d’oro per il Diavolo.

Tanti cambiamenti ma una certezza: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta per rientrare in Italia e sarebbe ormai pronto a rimettersi a disposizione del Milan per provare, sempre che si tornerà a giocare, a dare ancora una mano all’amato Diavolo.

Lo svedese, nelle prossime settimane, deciderà anche il proprio futuro. Dopo aver flirtato con l’idea di lasciare il Milan e cercare una nuova sfida professionale (no al ritiro), il bomber classe 1981 starebbe rivalutando la possibilità di restare rossonero.

Il popolo del Milan si augura che Re Zlatan resti rossonero. La società starebbe provando a trovare un accordo con Mino Raiola, il suo storico agente per rinnovare per un’altra stagione. Sul piatto una proposta economica importante: quattro milioni di euro.

SPORTAL.IT | 06-05-2020 09:52