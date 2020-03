Rivoluzione Milan, Schira lancia la bomba che spacca i tifosi

Il Milan non riesce a trovare nessuna forma di stabilità. La società rossonera con ogni probabilità nel corso della prossima estate affronterà un nuova rivoluzione interna ma le cose sotto il punto di vista sportivo non sono migliorate affatto. Il progetto rossonero fa ancora acqua da tutte le parti e i vertici del calcio italiano sono ancora lontani.

Il tweet

E ora la situazione in casa rossonera sembra nuovamente sul punto di esplodere. A lanciare la bomba era stato già nei giorni scorsi Nicolò Schira: “Eliott sta valutando il licenziamento di Zvonimir Boban per giusta causa dopo l’intervista rilasciata alla Gazzetta senza autorizzazione dal dirigente croato. L’avventura al Milan è al capolinea. Per Boban si prospetta un ritorno alla Fifa”, un tweet di qualche giorno fa che ora sembra concretizzarsi: “Tutto confermato – scrive ancora sui social il giornalista – Il Milan ha licenziato Zvonimir Boban per giusta causa. Nelle prossime ore attesa l’ufficialità”.

Le reazioni

Ancora una volta a pagare le conseguenze di una situazione ben lontana dall’essere chiara sono i tifosi rossoneri: “Il Milan? Questo non è il Milan” scrive lapidario un fan e ancora “Per giusta causa lo deciderà un giudice”. E sono tantissimi i tifosi milanisti che stanno vivendo questa situazione con grande preoccupazione: “Eliott fa il duro prima con Fassone e poi con Boban ma per il resto ci mettono i piedi in testa senza che apra mai bocca. Ridicoli”. Ma c’è anche chi è d’accordo con la decisione presa dal numero uno rossonero: “Era ora – scrive Maurizio – via gli incompetenti raccomandati dal Milan”.

La svolta

E nel corso della prossima estate il Milan potrebbe mettere in piedi la sua quarta rivoluzione societaria in quattro anni. Alla guida della formazione rossonera dovrebbe rimanere Ivan Gazidis che vorrebbe portare in Italia una sorta di modello inglese affidando la gestione tecnica all’allenatore manager Ralf Rangnick, una situazione questa che anche i tifosi rossoneri non vedono di buon occhio.

La decisione

E a tenere in ansia i tifosi del Milan non c’è solo la situazione societaria ma anche quella legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Un eventuale addio di Boban e Maldini potrebbe segnare anche la scelta dello svedese di lasciare nuovamente Milano, visto che Gazidis non ha mai nascosto di voler un progetto quasi completamente incentrato sui giovani.

SPORTEVAI | 07-03-2020 07:59