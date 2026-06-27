Annuncio di Lollo: è già finita la collaborazione col super allenatore spagnolo, che in passato aveva seguito Fognini. Dopo il relax in Puglia, gli allenamenti per l'America.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La rivoluzione gentile di Lorenzo Musetti ha inizio con un annuncio su Instagram, una storia con cui il carrarino, precipitato dalla quinta alla quindicesima posizione della classifica ATP, informa del cambio di rotta. La collaborazione con José Perlas, il super coach che aveva iniziato a seguirlo dalla fine della scorsa stagione, è già finita. Lollo andrà avanti, per il momento, col tecnico che rappresenta quasi un secondo papà per lui: Simone Tartarini, l’allenatore spezzino con cui collabora praticamente da sempre. Non si conoscono le ragioni che lo hanno portato a separarsi – senza polemiche – da Perlas.

Musetti sui social saluta il coach Perlas

“Ci tengo a comunicare che ho deciso di concludere la collaborazione col mio tennis coach Jose Perlas“, si legge in una storia Instagram condivisa sull’account ufficiale del campione toscano. “Nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme. Ora – conclude Musetti – mi concentrerò sulle prossime sfide con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta”. Un percorso che, appunto, Lollo dovrebbe compiere esclusivamente in sinergia con l’allenatore con cui ha condiviso l’ascesa fino alle primissime posizioni del tennis mondiale.

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Lollo-Perlas, storia segnata dagli infortuni

Chissà cosa sarebbe successo se il carrarino, nei sei mesi della gestione Perlas, non fosse stato tormentato dagli infortuni. La stagione si era aperta benissimo per lui, coi quarti di finale raggiunti agli Australian Open e quella partita dominata contro Novak Djokovic, segnata dal ritiro a un passo dalla qualificazione alla semifinale. Poi il difficile rientro, il nuovo problema agli Internazionali d’Italia (infortunio al retto femorale della coscia sinistra) e i dolorosi forfait per il Roland Garros e Wimbledon. Ora l’annuncio della rottura con Perlas, che un po’ sorprende e un po’ no. Il super coach, che già aveva seguito tra gli altri Fabio Fognini, non sarà sostituito.

Musetti, vacanze in Puglia prima dell’America

Nel frattempo Wimbledon è alle porte ma Musetti, appunto, lo seguirà da lontano, in tv. Il campione ha approfittato (si fa per dire) dei guai fisici per farsi una bella vacanza con la famiglia in Puglia. Un modo per stare a contatto coi figli e anche per staccare un po’ la spina. Lollo è reduce da un 2025 da montagne russe, con una stagione su terra epica seguita da un finale poco soddisfacente sul cemento e dalla splendida avventura alle ATP Finals di Torino. Proprio sul cemento nordamericano è atteso il suo rientro quest’anno, subito dopo Wimbledon. Musetti è pronto a rimettersi in carreggiata.