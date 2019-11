Rivoluzione Napoli, arriva l'annuncio di Koulibaly

Aurelio De Laurentiis non ha ancora digerito la violazione del ritiro da parte dei giocatori ed è ancora deciso a rivoluzionare la squadra tra la sessione invernale di mercato e quella estiva.

Koulibaly, Insigne, Allan, Mertens e Callejon i primi nomi sulla lista per il mercato in uscita. Un po' a sorpresa, però, è arrivato l'annuncio del roccioso difensore tramite il suo account Twitter: "Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa".

Corteggiato da diversi club anche la scorsa estate, Koulibaly ha sempre rifiutato ogni destinazione ma nell'ambito di una vera e propria rivoluzione il Napoli sarebbe stato disposto a cederlo. Dopo queste parole potrebbe quindi complicarsi la strategia di De Laurentiis.

Diverso, invece, il discroso per gli altri tre giocatori: Callejon è sempre più vicino ad approdare in Cina, dove già ha avuto contatti nelle sessioni di mercato precedenti. Mertens è al centro di diverse voci: in Inghilterra lo accostano a diversi club ma il belga potrebbe anche decidere di rimanere in Italia e su di lui ci sono Inter e Juventus.

I nerazzurri sono sulle sue tracce da più tempo ma l'idea di giocare per i campioni d'Italia potrebbe determinare la destinazione finale del numero 14. Per convincerlo a rimanere a Napoli era intervenuto anche Diego Armando Maradona ma il destino sembra scritto. Su Insigne era forte il pressing del Liverpool ma le sue sorti verranno decise in estate.

A testimoniare l'altissima tensione in casa dei partenopei c'è un nuovo comunicato della società: "Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore". Il giovane centrocampista ha violato il silenzio stampa parlando dal ritiro della nazionale macedone della lotta scudetto.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 21:33