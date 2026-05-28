Rivoluzione RedBird, Mauro Suma in esclusiva: “Ibra non sarà il boss, Milan con un’unica testa. Obiettivo gioco propositivo”

Un profondo conoscitore delle cose del Milan, Mauro Suma, per fare chiarezza rispetto a quanto sta accadendo nell’universo rossonero. Continua la caccia del Milan allo staff dirigenziale e tecnico che dovrà guidare società e squadra verso nuovi e ambiziosi obiettivi in vista dei prossimi anni. La stagione che si è appena conclusa vedrà i rossoneri fuori dalla Champions League per il secondo anno consecutivo, l’obiettivo mancato all’ultima giornata di campionato ha cambiato tutte le carte in tavola portando una vera e propria rivoluzione.

RedBird lunedì scorso ha, infatti, annunciato l’addio dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Adesso, toccherà a Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli scegliere gli uomini giusti per il futuro.

“Qualcosa nella squadra si è spento”

Di tutto questo abbiamo parlato con il noto giornalista Mauro Suma, editorialista AC Milan e voce di Milanisti Channel.

“Dal punto di vista del campo, è successo che abbiamo fatto 60 punti nelle prime 28 giornate: per tutto questo periodo siamo stati ampiamente sopra la media di due punti a partita, quella che serve per andare in Champions League. Invece, nelle ultime 10 abbiamo conquistato solo 10 punti, evidentemente qualcosa nella squadra si è spento. Il risultato è molto negativo. Adesso, la proprietà ritiene che sia arrivato il momento di una profonda riorganizzazione della struttura, con un nuovo ciclo e una rinnovata energia. Struttura che possa essere in grado di lavorare in maniera integrata tra proprietà, management e staff tecnico”.