Rizzoli: "Var? Buon bilancio, sono contento"

“E’ un buon bilancio, sono estremamente contento”. Lo ha detto il disegnatore arbitrale Nicola Rizzoli che, in occasione di “Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, traccia un bilancio sul primo anno di Var.

“Sono estremamente contento soprattutto per le prospettive per il futuro -ha affermato – perché i margini di miglioramento sono sicuramente importanti e possiamo e dobbiamo lavorare di più Abbiamo delle cose da migliorare ma siamo estremamente sereni e contenti per il futuro. Obiettivo del Var non è eliminare le polemiche, ma gli errori grossi ed eclatanti”, ha aggiunto Rizzoli.

“Tutte le situazioni che lasciano spazio all’interpretazione in una maniera piuttosto che un’altra non è l’obiettivo del Var. Le polemiche fanno parte della cultura italiana, dello sport, del bello stesso dello sport – ha concluso – Siamo tutti tifosi, allenatori, arbitri. L’obiettivo è eliminare gli errori”, sono le parole riportate dall’Ansa.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 12:00