Arjen Robben non si ferma. Tornato in campo con il Bayern Monaco nella sfida vinta 3-1 contro il Norimberga dopo oltre quattro mesi di stop, l'ala olandese, che a fine stagione lascerà la Baviera perché in scadenza di contratto, ha dichiarato do voler continuare a giocare.

"Sono contento che si siano interessate a me così tante squadre, ma in questi mesi ho pensato solo a riprendermi. Ora però posso dire che amo il calcio e che voglio continuare a giocare".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 11:43