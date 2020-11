Robben costretto a fermarsi si nuovo

Arjen Robben, tornato a giocare con il Groningen lo scorso luglio dopo un anno di stop ha annunciato che dovrà fermarsi fino a dicembre a causa di problemi muscolari: “Non nego che questa situazione mi amareggia, mi dispiace per i miei compagni e lo staff che si parli sempre di me”.

“Speravo di essere più presente, di giocare più partite, ma i dolori e i fastidi muscolari non me l’hanno consentito”. L’ex Bayern, 36 anni, non ha escluso che la pausa sia ancora più lunga.

OMNISPORT | 03-11-2020 16:46