Robben è tornato: primi 30 minuti con il Groningen

Arjen Robben è tornato. Un anno dopo l’annuncio a sorpresa del suo ritiro, il fuoriclasse olandese si è riallacciato gli scarpini ed è finalmente sceso di nuovo in campo, anche se soltanto per una partita amichevole, con il suo Groningen.

Nell’amichevole contro l’Almere City ha iniziato nel tridente insieme a Gudmundsson e El Hankouri, con licenza di cercarsi la posizione partendo spesso da posizione centrale. Ovviamente con la fascia di capitano al braccio.

La sua partita è durata 30 minuti, come era già stato annunciato nei giorni scorsi. Robben non giocava una partita dal maggio 2019, quando con il Bayern ha vinto la DFB-Pokal in finale con il Lipsia.

Robben aveva già giocato con il Groningen dal 1996 al 2002, prima di trasferirsi al PSV e iniziare la sua ascesa per entrare nella leggenda, fino al ritiro di un anno fa. La troppa nostalgia del campo però si è fatta sentire. Tra aprile e maggio si era spesso allenato col Bayern.

OMNISPORT | 22-08-2020 15:52