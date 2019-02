Robben: "Non so perché sto male"

Arjen Robben in un'intervista a Blind confessa la crisi che sta vivendo. L'ala 35enne del Monaco, infortunato da novembre, non riesce a trovare una soluzione al suo infortunio.

"Continuo a stare male e non so perché. Ho provato di tutto, ma continuo a stare male: sono stato un paio di volte in gruppo con i compagni, speravo di poter rientrare, ma alla fine sono andato di nuovo ko. E' una situazione complicata, perché non capisco cosa mi stia succedendo". L'olandese a distanza di mesi non sa ancora quando tornerà in campo.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 19:10