Robert Kubica deluso ma non troppo

Robert Kubica cerca di trovare il lato positivo del suo mancato impiego come pilota ufficiale della Williams.

"Preferirei correre, è vero, ma quando vedi le prestazioni dell'auto è un po' più facile non guidare. Se lottassimo per il podio o per le posizioni di testa sarebbe molto più complesso accettare la situazione", ha detto il polacco a 'Motorsport'.

"E' comunque per me una grande opportunità essere tornato nel Circus. E ho dimostrato di potere ancora correre" ha aggiunto l'ex Renault, costretto a osservare dai box le non indimenticabili esibizioni domenicali di Sirotkin e Stroll.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 09:05