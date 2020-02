Robert Kubica: "Mi farò trovare pronto"

Robert Kubica è consapevole della sua posizione in seno all’Alfa Romeo: quella del pilota di riserva. "Non parteciperò ai Gran premi ma ciò non significa che sarò in vacanza" ha detto al sito ufficiale della Formula 1.

"Sarò presente alla maggior parte delle gare: nel caso succeda qualcosa a Kimi (Raikkonen) o Antonio (Giovinazzi) mi farò trovare pronto, anche se ovviamente spero di no. Abbiamo un nuovo simulatore, proveremo a svilupparlo per farlo funzionare e speriamo che ci fornisca un buon strumento per prepararci per le corse" ha aggiunto il polacco, reduce da una tribolatissima stagione alla Williams.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 16:12