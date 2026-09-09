Dopo il comunicato che ha reso di dominio pubblico la diagnosi, Roberta Picchi ha ringraziato su Instagram il club e ogni singola persona abbia dimostrato vicinanza nei suoi confronti e riservato un incoraggiamento

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Prima che Como fosse assorbita dalle aspettative legate al debutto in Champions contro il Lipsia, l’altro lato della società ha reso di dominio pubblico il percorso di Roberta Picchi, in un comnicato che non lascia alcuna possibilità di interpretazione: carcinoma alla mammella o anche tumore al seno. Attaccante, protagonista con il Como della promozione in A, ha appreso della diagnosi e la società ha compiuto l’unico gesto possibile: le ha rinnovato il contratto e le ha messo a disposizione il proprio staff medico.

Il comunicato del Como su Roberta Picchi

Una nota sul proprio sito ufficiale ha esplicitato come, a seguito degli esami diagnostici, Picchi abbia appreso del carcinoma: “Como 1907 conferma che a Roberta Picchi è stato diagnosticato un tumore al seno in seguito a una serie di esami medici. Roberta inizierà ora il suo trattamento, assistita in ogni fase dall’équipe medica del Club, che collaborerà a stretto contatto con gli specialisti responsabili della sua cura. Tutti noi di Como 1907 siamo vicini a Roberta e daremo a lei e alla sua famiglia tutto il supporto di cui avranno bisogno nei prossimi mesi”, si legge nel comunicato ufficiale del club dei Hartono.

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La decisione del rinnovo

Vicinanza espressa poi con il già citato rinnovo di contratto da parte del Como: “Nell’ambito di questo impegno costante, il Club ha anche rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28. In questo momento, chiediamo che venga rispettata la privacy di Roberta, affinché possa concentrarsi sulle sue cure e sulla sua guarigione”, conclude la nota.

Roberta Picchi, attaccante, 34 anni e campionessa nella passata stagione nel campionato di Serie B, dopo la diagnosi di carcinoma alla mammella, dovrà intraprendere un percorso terapeutico. L’unica conseguenza possibile era di ribadire il rispetto e la vicinanza, anche con quanto messo a disposizione dai mezzi della società.

Una situazione che dal piano del rapporto lavorativo si sposta su quello umano quando si soppesa con adeguata profondità il prolungamento di contratto che costituisce un segnale concreto, oltre le parole. Non era scontato, ma giusto.

Picchi ha scritto un messaggio nelle sue storie Instagram di ringraziamento, che ha esteso a coloro i quali con un post, una story oppure una foto hanno condiviso il significato che la stessa giocatrice ha desiderato fosse recepito.

La stagione in avvio

La stagione femminile avrà inizio il 27 settembre in via ufficiale: Roberta ci sarà comunque, è attesa perché figura nella squadra che umanamente si è schierata per lei, per le donne che intraprendono il medesimo cammino terapeutico e che si affidano alla ricerca e alla scienza medica. Un messaggio di consapevolezza e prevenzione che salva la vita.