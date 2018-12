Roberta Termali, vent'anni di silenzio con l'ex Walter Zenga

Roberta Termali occupa un tassello nella memoria televisiva di chi, negli anni ’80, incominciava appassionarsi di calcio e piccolo schermo. Perché allora, prima dell’avvento di protagoniste ormai abituali nei salotti del pallone, alloggiava comodamente in quel ruolo che poi sarebbe divenuto ambito e prestigioso, per le generazioni a venire. Conduceva programmi di successo e, grazie a un incrocio fortuito, legò la sua carriera e la sua vita a un programma calcistico e a uno dei personaggi simbolo di quel mondo: Walter Zenga. Roberta Termali è tornata a raccontare quella vita, ospite di Caterina Balivo nel suo programma “Vieni da me” e al settimanale Oggi.

Con Zenga ha avuto due figli, una famiglia. Eppure sono vent’anni che non ha più rapporti con l’ex portiere oggi allenatore e commentatore. “Sarò sempre grata a Walter per avermi regalato Nicolò e Andrea – ha esordito la Termali a proposito dei due figli –. Ma purtroppo non ci sentiamo da vent’anni”. Durante la puntata, ha spiegato che: “Tra coppe, campionato e Nazionale non era mai presente. Quando l’Inter giocava in casa andavamo a vederlo, in trasferta evitavamo perché per lui non era abbastanza sicuro. Dopo la separazione lui poi è andato a vivere in America, mentre io sono rimasta nelle Marche per amore di un altro uomo”. La Termali ha rivelato che da madre ha dovuto rinunciare alla carriera televisiva: “Ho detto di no a Pippo Baudo per Gran Varietà del 1990 perché Nicolò era piccolino. Mi rispose: ‘Certi treni passano una volta sola’ e confesso che aveva ragione. Se mi sono pentita? Rifarei tutto, anche se ho molta nostalgia della tv”.

Una dichiarazione d’amore che ha ribadito anche ad Oggi, in un’intervista in cui afferma di aver ricevuto offerte, ma non in linea sempre con le sue aspettative: “L’Isola dei famosi, per due volte. Il mio sogno, però, è andare a Ballando con le stelle: feci un provino, nel 2009, ma alla fine presero Barbara De Rossi. Ogni anno mando un sms alla Carlucci: Milly, io ci sono. Mi piacerebbe tornare in un modo discreto ed elegante. Magari con un format tipo Harem: un salotto di donne che parlano con le donne, io infondo sicurezza, ispiro confidenze. Altrimenti, è meglio che vadano avanti loro (indica i figli Nicolò e Andrea, ndr)”. Con Walter finì a causa di Hoara Borselli. E finì in senso stretto, perché è trascorso quasi un ventennio dalla conclusione della loro storia.

Roberta si è trasferita poi nelle Marche, ha scelto di dedicarsi ai suoi figli – quattro – e di vivere intensamente la famiglia (con suo marito e poi con un nuovo compagno). Non si è mai pentita delle sue scelte, anche se disse no a Pippo Baudo e quel rifiuto, che adesso le pesa, decise l’addio suo malgrado al piccolo schermo.

