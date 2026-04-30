Roberto Baggio arriva su TikTok: "Da oggi ci sono anche io"

Roberto Baggio sbarca su TikTok con un video che in poche ore diventa virale. Il Divin Codino palleggia ma poi qualcosa va storto, in sottofondo si sente il rumore di una finestra che si rompe e il finale fa sorridere tutti. L’ex campione annuncia così il suo arrivo sul famoso social network e conclude dicendo in camera: “Da oggi ci sono anche io”. (+++ ATTENZIONE: IL VIDEO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATO SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ ++ HANDOUT – NO SALES ++NPK)