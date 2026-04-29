Roberto Baggio debutta su Tik Tok, il video che scatena i tifosi: la richiesta al Divin Codino

L'ex stella del calcio italiano spopola anche sui social dei giovanissimi e conquista tutti con un video di presentazione: i tifosi gli chiedono di dirigere la FIGC

Uno, due, tre, quattro e cinque… Calcia il pallone in cielo, si sente il rumore di una finestra rotta e saluta tutti: “Ciao ragazzi! Da oggi ci sono anche io su Tik Tok”. Sono oltre 25mila i like al video autoironico di Roberto Baggio che spopola ora anche tra i giovanissimi. Dopo le iscrizioni a Facebook e Instagram, l’ex stella del calcio italiano si è iscritta sulla piattaforma dei video social brevi con già enorme successo. Infatti, sono tantissimi i commenti di fan e dei ragazzini.

Il rigore contro il Cile

Sui social c’è chi ricorda il rigore calciato da Baggio nel giugno 1998: “Mondiale di France ’98. L’Italia affronta il Cile di Salas e Zamorano alla prima partita del girone. Vantaggio di Vieri. Doppietta del “Matador” Salas: 2-1 Cile. Minuto 85: Roberto Baggio si procura con astuzia un calcio di rigore. Sul dischetto andrà lui. Proprio lui, che non batte un rigore in Nazionale da ben 4 anni. Si, perché il suo ultimo tiro dal dischetto risale a Pasadena, finale di USA ’94. Chissà cosa deve aver pensato il Divin Codino in quei momenti. Chissà se ha sentito gli insulti che il calciatore cileno lì vicino gli stava rivolgendo. Probabilmente no, tanta era la concentrazione e la voglia di buttarsi alle spalle quel maledetto rigore sbagliato quattro anni prima. Tiro. Gol. Era l’11 giugno 1998. Esattamente 28 anni fa.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le dediche a Baggio

Il video dell’ex attaccante di calcio è già diventato virale nell’algoritmo social di Tik Tok e i commenti dei tifosi sono già tantissimi: “Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica…” C’è chi scrive: “Palleggia comunque meglio del 90% dei giocatori di A.”

E ancora: “Anche con mezzo ginocchio gioca meglio di tanti bidoni stranieri in Serie A.” C’è poi chi torna dietro nel tempo e commenta: “Quel mondiale era tuo. Quanto ci manchi… per favore ritorna non provo più emozioni nel vedere una partita di calcio.”

I tifosi sono scatenati: L’unico capace di mettere d’accordo tutte le bandiere d’Italia!” E ancora: “Farebbe ancora 30 gol in serie a. Infine c’è chi commenta: “Il più grande di tutti innamorato di questo sport grazie a te. Vedrei bene te alla guida della FIGC dopo i casi Gravina e Marotta.”.

I tifosi chiedono a Baggio di assumere la presidenza della FIGC

Non si placa il trend social per Baggio che riceve tantissimi commenti al minuto: Facciamo Baggio presidente della FIGC subito!!! Il più forte di tutti i tempi.” C’è poi chi commenta ancora: “Quel rigore del ’98…” E ancora: “Per me Roberto Baggio Maradona Platini e Messi sono stati più grandi della storia.”

C’è poi chi propone Baggio come nuovo presidente della FIGC che il rischio commissariamento: “Roberto Baggio presidente della FIGC”. I commenti non si placano: “E pensare che c’è gente che non ti ha mai visto giocare.” E ancora: “giochi meglio te di quelli della nazionale adesso.”

C’è poi chi ricorda gli anni d’oro del ‘Divin Codino’: “Grande Roby Baggio, come uomo e come calciatore. Ricordi indelebili quando giocavi nella Juventus.” E ancora: “Sei l’orgoglio di noi italiani c’è ne fossero di campioni come te.(quando il calcio era calcio).” E infine: “Roby, che bellooooo, vederti qui fa dimenticare l’amarezza del mancato mondiale”.