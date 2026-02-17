Roberto Baggio tradisce la Fiorentina: perché il trasferimento alla Juventus non è mai stato perdonato dai tifosi viola

16 maggio 1990, finale di ritorno della Coppa UEFA. Roberto Baggio gioca la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Di lì a pochi giorni, il suo agente, il potente Antonio Caliendo, ufficializza il passaggio alla Juventus. Una trattativa nell’aria da mesi e che aveva trasformato Firenze in una polveriera.
Nonostante le smentite da parte del diretto interessato e del presidente della Viola, il conte Flavio Callisto Pontello, già da gennaio di quell’anno i tifosi cominciano ad annusare l’aria che tira. E le proteste di piazza si intensificano, in un clima che si avvicina sempre più al punto di ebollizione settimana dopo settimana.
Perchè Roberto Baggio per il popolo fiorentino non è solo un calciatore, ma parte dell’emozione popolare, parte del cuore viola.
Perchè Roberto Baggio per il popolo fiorentino non è solo un calciatore, ma parte dell'emozione popolare, parte del cuore viola.