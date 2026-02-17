Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Roberto Baggio tradisce la Fiorentina: perché il trasferimento alla Juventus non è mai stato perdonato dai tifosi viola

A maggio del 1990 Baggio gioca la sua ultima partita con la Fiorentina, ma la tensione tra tifosi e società viola per la trattativa con la Juventus è alta da mesi

Pubblicato:

16 maggio 1990, finale di ritorno della Coppa UEFA. Roberto Baggio gioca la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Di lì a pochi giorni, il suo agente, il potente Antonio Caliendo, ufficializza il passaggio alla Juventus. Una trattativa nell’aria da mesi e che aveva trasformato Firenze in una polveriera.

Nonostante le smentite da parte del diretto interessato e del presidente della Viola, il conte Flavio Callisto Pontello, già da gennaio di quell’anno i tifosi cominciano ad annusare l’aria che tira. E le proteste di piazza si intensificano, in un clima che si avvicina sempre più al punto di ebollizione settimana dopo settimana.

Perchè Roberto Baggio per il popolo fiorentino non è solo un calciatore, ma parte dell’emozione popolare, parte del cuore viola.

Dopo una breve pubblicità, nel video trovi tutta la storia del trasferimento di Baggio alla Juventus, da molti considerando uno dei più grandi tradimenti del calcio moderno.

Roberto Baggio tradisce la Fiorentina: perché il trasferimento alla Juventus non è mai stato perdonato dai tifosi viola Getty - Ansa

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio