Roberto Baggio – Quando l’Italia si innamorò… di un codino

Il Divin Codino ha fatto la storia della Serie A, ha sfiorato un mondiale con l'Italia e poi è andato in provincia a dipingere calcio

Roberto Ciucci Giornalista Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.