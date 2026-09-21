Non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore, cantava Francesco De Gregori ne La leva calcistica della classe ’68. Il passo di un brano che un particolare numero 10 che fatto la storia del calcio italiano deve avere bene impresso nella mente. Un numero 10 che faceva innamorare tifosi di squadre rivali, un campione capace di trasformare ogni pallone in una magia. Un giocatore che, appunto, non si è fatto condizionare nemmeno quando ha mancato un’occasione quasi irripetibile nella vita. Quel giocatore è Roberto Baggio, per tutti Il Divin Codino. Un talento irripetibile. Una carriera fatta di gol spettacolari, infortuni terribili, trasferimenti clamorosi e rinascite incredibili.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Roberto Baggio, dalla Fiorentina alla Juventus fino a quel maledetto rigore a USA ’94.