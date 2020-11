Roberto Boscaglia è incredulo

Termina 1-1 al “Barbera” l’atteso derby tra Palermo e Catania.

Le due squadre non decollano nel girone C di Serie C, ed entrambi gli allenatori non hanno nascosto i propri rimpianti al termine della partita.

Il tecnico del Catania Raffaele recrimina per il gol dello svantaggio, il collega Roberto Boscaglia, al contrario, per essere stato raggiunto. I rosanero hanno affrontato la partita con sette assenti a causa del Coronavirus e appena undici giocatori disponibili.

I gol portano la firma di Kanouté al 15′ e di Pecorino a dieci dalla fine.

“Abbiamo fatto una grande partita, devo ringraziare i ragazzi perché sono stati eroici. Valente si è stirato nel primo tempo, ma è rimasto in campo, in pratica eravamo in dieci. Potevamo chiuderla con tre palle gol nitide non sfruttate, abbiamo sofferto poco, è un peccato perché meritavamo visto anche il loro gol viziato da un fallo di mano. Dobbiamo essere bravi a ricompattarci dopo questo momento non semplice e continuare su questa strada”.



OMNISPORT | 10-11-2020 00:17