Roberto Breda pensa già al Pisa

Il Livorno ha rivisto la luce in fondo al tunnel interrompendo il lunghissimo digiuno di vittorie contro il Chievo.

L'1-0 del "Bentegodi" sembra ancora poco per credere nella salvezza, anche perché il calendario non aiuta: Frosinone in casa e poi derby contro un Pisa che sembra a propria volta in ripresa.

Roberto Breda è consapevole della forza della squadra di Nesta, ma pensa già alla gara contro i nerazzurri: “A Verona abbiamo dimostrato la giusta attenzione e concentrazione, poi anche qualche episodio è andato per il verso giusto, ma dobbiamo dare continuità ai risultati – ha detto l'allenatore degli amaranto in conferenza stampa – Il Frosinone è una corazzata, viene da sei vittorie consecutive ed ha una difesa fortissima, ma noi siamo pronti a giocarcela, non partiamo sconfitti. Dovremo fare le cose giuste e crederci sempre, senza mai distrarci. Se giochiamo nel modo giusto è difficile per tutti".

"L'ideale sarebbe dare il massimo sia col Frosinone che con i nerazzurri – ha concluso il tecnico veneto – Fare punti è sempre importante, non siamo nella condizione di regalare partite. Come è ovvio, sappiamo bene che quella di sabato prossimo è 'la partita'".

SPORTAL.IT | 03-03-2020 00:28