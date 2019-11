Roberto Breda si prende solo i tre punti

Seconda vittoria casalinga consecutiva per il Livorno, che dopo il Pisa stende anche la Juve Stabia in uno scontro diretto molto delicato che si era messo male per gli amaranto visto il vantaggio dei campani.

Al termine della partita Roberto Breda ha commentato la prestazione della squadra senza mostrarsi particolarmente soddisfatto: “Oggi era fondamentale vincere perché sapevamo che la partita era molto difficile, Caserta sta facendo un lavoro importante sin dall’anno scorso, ma noi abbiamo avuto il merito di non abbatterci dopo lo svantaggio. Ci prendiamo questa vittoria sperando di fare meglio sul piano del gioco già a partire dalla prossima gara di Venezia".

“Nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori, nel secondo abbiamo avuto più riferimenti in attacco ed e’ andata meglio, abbiamo fatto abbassare il baricentro agli avversari creando molte occasioni”.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 18:39