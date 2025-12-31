Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore: come sta l'ex Inter, fine 2025 da incubo

Che spavento per l'ex terzino brasiliano oggi ambasciatore del Real Madrid: vacanze in patria rovinate, tifosi in ansia, le sue condizioni dopo l'intervento

Fine 2025 da incubo per Roberto Carlos. Non poteva chiudersi in modo peggiore l’anno per il brasiliano ex terzino sinistro dell’Inter e leggenda del Real Madrid, ricoverato in ospedale e operato d’urgenza per un problema cardiaco scoperto quasi per caso. I tifosi e tutto il mondo del calcio in ansia per le condizioni di salute del 52enne: ecco come sta.

Roberto Carlos in ospedale: che cosa è successo

Come rivela il quotidiano spagnolo As, Roberto Carlos, che ha avuto 11 figli da sette donne diverse, è al momento ricoverato in ospedale in Brasile dopo che gli è stato riscontrato un problema cardiaco durante le vacanze che sta trascorrendo in patria.

Tutto è nato da un esame alla gamba cui si era sottoposto nei giorni scorso, al quale ha fatto seguito una risonanza magnetica completa da cui è emerso che il suo cuore non funzionava regolarmente.

Operato d’urgenza in Brasile

L’ex terzino dell’Inter, che ha giocato col Real Madrid dal 1996 al 2007 nella corazzata dei galacticos, è stato subito ricoverato e poi operato. As rivela i dettagli di un intervento che avrebbe dovuto avere una durata di 40 minuti, ma, invece, si è prolungato di circa tre ore a causa di una complicazione.

Nonostante questo intoppo, alla fine l’operazione è riuscita, ma Roberto Carlos dovrà trascorrere sicuramente la notte di San Silvestro e Capodanno presso la struttura ospedaliera brasiliano.

Come sta il brasiliano ex Inter

Per fortuna l’ex calciatore della nazionale brasiliana è fuori pericolo, ma resterà sotto stretta osservazione per altre 48 ore: i medici vogliono infatti essere sicuri che il recupero proceda nel migliore dei modi. As ha contattato anche l’entourage dell’ambasciatore del Real Madrid, che ha tranquillizzato tutti i fan di uno dei terzini più forti di sempre: “Ora sta bene”.

Nel corso della sua eccezionale carriera Roberto Carlos ha vinto tutto: una Coppa del Mondo nel 2002, una Confederation Cup, tre Champions League e quattro campionati spagnoli, solo per citare alcuni dei suoi tanti successi. Fu l’Inter di Moratti a portarlo in Italia nel 1995 acquistandolo dal Palmeiras per 10 miliardi delle vecchie lire: nella sua unica stagione in Serie A segnò 5 gol in 30 presenze. Poi il passaggio al Real con cui ha collezionato 527 presenze impreziosite da 69 reti e 117 assist.