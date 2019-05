Roberto D'Aversa chiama a raccolta tifosi e città

Dopo il tracollo di Bologna il Parma ospita la Fiorentina nella partita più importante della stagione quella che, se vinta, può far festeggiare la salvezza indipendentemente dal risultato di Empoli-Torino che si giocherà in contemporanea.

Vincere però ultimamente riesce difficile ai crociati, che hanno ottenuto i tre punti solo due volte nel girone di ritorno.

Alla vigilia della gara mister D’Aversa fa un appello alla città: “Preservare la categoria è importantissimo per la città intera, ma anche per gli addetti ai lavori. Dobbiamo concludere questo ciclo nel miglior modo possibile. Sono stati commessi degli errori, ma prima ancora della società, della squadra, dell'allenatore, è il popolo parmigiano che ha voluto questa risalita e noi tutti dobbiamo essere bravi a preservare questa categoria, che abbiamo riconquistato negli anni. Per domani sono tutti convocati, ma Inglese purtroppo non ci sarà, si è infortunato questa mattina. Gagliolo si è allenato, potrei cambiare qualcosa a livello tattico, ma conterà come interpreteremo la partita”.

“Il fatto che non siamo riusciti a chiudere prima il discorso salvezza non deve togliere nulla a questa squadra, i ragazzi meritano solo elogi – ha aggiunto D'Aversa – Purtroppo non abbiamo potuto preparare la partita nel modo migliore sul piano psicologico, ma abbiamo lavorato per fare una buona prestazione, il risultato sarà la conseguenza. a Fiorentina è praticamente salva, ma pensiamo a noi stessi: abbiamo un gradino da fare, fa Per noi sarà una finale, come ha detto Lucarelli la Fiorentina dovrà giocare contro una città intera".



SPORTAL.IT | 18-05-2019 16:01