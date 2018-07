Roberto D'Aversa mette i puntini sulle 'i'

“Dopo avere vinto di solito si riparte con entusiasmo, invece stiamo vivendo una situazione assurda. Quello che dobbiamo fare è pensare al campo, il rammarico è che dopo avere fatto qualcosa di storico serviva entusiasmo e ovviamente non c’è”: così Roberto D’Aversa mercoledì a Sky Sport.

“E’ chiaro che i ragazzi sono molto vicini a Emanuele e capiamo il suo stato emotivo: viene macchiata una carriera per questa storia, ma stiamo parlando del nulla, è inopportuno quello che stiamo vivendo. Nel calcio ci sarebbero cose più importanti da seguire di messaggi tra amici. Lo Spezia ha affrontato la gara con il massimo impegno, tutti sappiamo come sono andate le cose: il Frosinone ha pareggiato con il Foggia, è stata l’ultima di campionato più reale e viva che ho vissuto in 20 anni di carriera e più” chiosa il tecnico del Parma.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 13:25