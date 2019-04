Roberto D'Aversa non si dà pace

Settima sconfitta nel girone di ritorno per il Parma, che cede a Frosinone al 13° minuto di recupero del secondo tempo.

I ciociari non avevano mai vinto in casa, ma Roberto D’Aversa, commentando la gara in sala stampa, non si sofferma sulle polemiche arbitrali, bensì sugli errori dei propri giocatori: “Nel primo tempo ha fatto meglio il Frosinone, nel secondo abbiamo giocato meglio noi, ma non abbiamo gestito il pallone al meglio. Abbiamo avuto per due volte il possesso, e abbiamo sbagliato dei rinvii. Tutto questo ci è costato un punto che sarebbe stato importante per la classifica: a questo punto del campionato certi errori si pagano".

La zona retrocessione è sempre più vicina, ma D'Aversa non si aggrappa all'alibi degli assenti: "Non mi piace parlare di chi c'era e di chi non c'era. Alcuni sono scesi in campo nonostante lo staff medico avesse consigliato di non farlo, ma eravamo stati bravi a pareggiare la partita".



Il prossimo avversario sarà il lanciatissimo Torino: "Sabato ci aspetta una gara difficile, dovremo sbagliare meno”.



SPORTAL.IT | 04-04-2019 00:10