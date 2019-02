Roberto D'Aversa spiega l'impresa

Il ritorno del Parma sul campo della Juventus quattro anni dopo il crollo per 7-1 è trionfale ed entra dritto nella storia del club crociato. Il 3-3 imposto ai bianconeri in rimonta conferma le qualità della squadra di D’Aversa in trasferta, ma questa volta gli emiliani sono stati encomiabili anche sul piano del coraggio e della determinazione.

“Nel calcio bisogna crederci fino alla fine – ha detto il tecnico abruzzese al termine della gara ai microfoni di 'Sky Sport' – L’atteggiamento del secondo tempo mi ha fatto ben sperare, abbiamo ripreso come i primi quindici minuti dopo i quali avevamo sofferto molto, avevamo quasi smesso di giocare. Siamo stati lucidi a restare in partita, gli episodi ci hanno premiato, ma ce la siamo meritata, è stato un premio alla voglia di fare risultato".

Decisive le sostituzioni, una in particolare: “Con Siligardi trequartista ho spostato Gervinho e penso che questo abbia creato qualche problema alla Juventus”.

Infine una battuta su mercato e sul giovane Nicolas Javier Schiappacasse, attaccante arrivato dall'Atletico Madrid: "Può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, è veloce e tecnicamente bravo, ma è giovane e va aspettato".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 23:20