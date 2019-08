Roberto D'Aversa sprona il Parma

Come ormai “consuetudine”, il Parma inizia il campionato sfidando la Juventus. Era successo, ma a Torino, nel 2011 e nel 2012, mentre al “Tardini” gli emiliani disputarono proprio contro i bianconeri nel ’90 la prima, storica partita in A.

Lo scorso anno la sfida, sempre in casa dei crociati, si rinnovò già alla seconda giornata.

Dopo aver fatto tremare i campioni d’Italia all’andata e aver strappato un clamoroso 3-3 al ritorno, Roberto D’Aversa guarda alla super-sfida con ottimismo: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi, possiamo incidere sul nostro futuro al di là dell'avversario. Anche se arriva la Juve non dobbiamo snaturare il nostro dna, cioè compattezza e voglia di lottare non dimenticando le maggiori qualità del nostro gruppo" ha detto il tecnico del Parma in conferenza stampa.

Per il Parma qualche problema a centrocampo: "Kucka partirà dalla panchina e Grassi non è ancora al cento per cento" ha anticipato D'Aversa.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 19:38