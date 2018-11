Roberto Donadoni cerca una panchina

Roberto Donadoni in un'intervista a Radio 1 si dice pronto a tornare in pista dopo l'addio al Bologna. "Quando torno? Spero quanto prima. Vediamo quello che succede, non ho frenesia ma voglia di tornare ad allenare. Quando guiderò il Milan? Non dipende solo da me: ci deve essere una partenza operata da qualcun altro ma mi sembra che ora i rossoneri stiano recuperando terreno e mi auguro che Gattuso possa centrare un filotto di vittorie, perché ha una rosa per lottare per le prime posizioni".

"Chi è l'anti-Juve? I bianconeri sono visti come qualcosa al di sopra delle altre. Chiaro che Napoli, Inter e Roma, ma anche Milan e Lazio possono crear loro difficoltà: la grande differenza tra la Juve e le altre, però. è la continuità di risultati, determinata dalla loro mentalità".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 12:05