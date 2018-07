Roberto Donadoni vede l'Oriente

Esonerato dal Bologna al termine di una stagione deludente e chiusa dall’accesa contestazione della tifoseria, Roberto Donadoni è a un passo dall’allargare il già folto gruppo di allenatori italiani all’estero.

Anzi, commissari tecnico, perché come riportato da Il Corriere di Bologna, l’ex tecnico anche di Parma, Genoa, Napoli e Livorno può approdare sulla panchina del Giappone, reduce da un sorprendente Mondiale concluso agli ottavi di finale contro il Belgio.

Donadoni non ha confermato, né smentito l’ipotesi: “Non posso dire nulla…”. Il Bologna è in attesa: in caso di fumata bianca il club rossoblù risparmierebbe i quasi due milioni e mezzo lordi dell’ultimo anno di contratto di Donadoni.



SPORTAL.IT | 11-07-2018 22:00