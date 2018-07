Roberto Insigne vuole un'altra promozione

Il mercato è appena cominciato ed anche se pure le squadre cadette avranno meno tempo a disposizione per trattare, dato che la sessione si chiuderà il 17 agosto, il Benevento sembra già essersi ritagliato il ruolo della protagonista assoluta in vista della prossima Serie B.

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Riccardo Improta, la società del presidente Vigorito è infatti prossima a chiudere per gli svincolati Christian Maggio e Antonio Nocerino, ma anche per un altro esterno d’attacco, reduce da una promozione in A. Si tratta di Roberto Insigne, tornato al Napoli per fine prestito dal Parma: l'accordo è vicino, il club azzurro sembra voler far continuare la crescita del fratello d’arte attraverso un altro campionato di alta classifica in Serie B.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 23:15