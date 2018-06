Roberto Mancini analizza le prime partite del Mondiale

Roberto Mancini, a Matera per la mostra itinerante del museo di Coverciano, ha commentato le prime partite del Mondiale, che si sta disputando in Russia: “Credo che sia ancora presto per dare giudizi, la prima partita è sempre difficile per tutti”.

“Penso che vincerà il Brasile. Altre favorite? Francia e Spagna. Mentre Inghilterra e Belgio possono diventare le possibili sorprese del torneo. Non esserci per noi italiani è una grande sofferenza – ha concluso il commissario tecnico azzurro – ma vedendo le prime partite credo che l’Italia ci sarebbe potuta stare tranquillamente. Mi rende ancora più orgoglioso essere il ct in questo momento di difficoltà”.

