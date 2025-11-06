Roberto Mancini, la Serie A rimane un miraggio: l'ex ct dell'Italia ripartirà dall'Al Sadd in Qatar

Il tecnico italiano era stato vicino a Nottingham e Manchester United, ed aveva sperato in una chiamata di Fiorentina e Juventus: ma l'accordo con il club di Al Thani è imminente

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’ultima volta che ha occupato una panchina di Serie A era il 2016, quando era alla guida dell’Inter: è stata poi la volta di Zenit San Pietroburgo, Nazionale italiana e Nazionale saudita. Ma Roberto Mancini ha rinviato ancora una volta il rientro nel campionato italiano.

Mancini torna ad allenare

Il tecnico di Jesi, infatti, è pronto a rimettersi in gioco, ma in un calcio che non può collocarsi di certo nelle prime fasce: l’ex ct della Nazionale, dopo la fine anticipata della ricca esperienza alla guida della selezione saudita e aver sfiorato la panchina di Nottingham Forest e Manchester United, è a un passo dalla firma con l’Al Sadd, club qatariota. Mancini era stato avvisato anche al Velodrome di Marsiglia, per assistere a Marsiglia-Atalanta, ma soprattutto era presente in tribuna per il match tra Al Sadd e Ah Ahli in Qatar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mancini-Al Sadd, matrimonio imminente

Come riportato da Orazio Accomando, è pronto a siglare un ricco accordo con il club attualmente al settimo posto in Qatar Super League e al decimo in AFC Champions League. Le voci di un suo contatto con la Fiorentina, dopo l’esonero di Pioli, sono state dunque smentite: la panchina viola sembra destinata a Vanoli, e il ritorno sulla piazza che gli diede il battesimo da tecnico per ora è accantonato. Si era parlato anche di Juventus (non per la prima volta) dopo l’esonero di Tudor, ma l’ex ct sarebbe stato la terza scelta della dirigenza bianconera dopo Spalletti e Palladino.

Mancini alla corte di Al Thani

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Mancini avrebbe grande voglia di tornare, in particolare dopo aver sperato di tornare in Nazionale in seguito all’esonero di Spalletti, prima che scegliessero Gattuso. Aveva dato disponibilità alla Juventus e aveva detto no al Nottingham, ma in generale era in attesa del progetto giusto, che non fosse necessariamente al livello della Juventus ma anche un gradino sotto, purché fosse ambizioso e importante. L’Al-Sadd è la polisportiva più titolata del Qatar, ai vertici della quale c’è proprio la famiglia dell’emiro Al Thani. Tutto sta a capire se la prevedibilmente sontuosa offerta basterà a colmare la mancanza di un campionato di alto livello come la Serie A.

L’Al Sadd fa all-in su Mancini

Il club, fin qui guidato dall’allenatore spagnolo Felix Sanchez Bas, non sta andando bene nella Champions League africana e, dopo l’ultima sconfitta subita contro l’Al-Ahli, i vertici della società qatariota avrebbero deciso di cambiare guida in panchina. Così l’Al-Sadd si sarebbe rivolto direttamente a Mancini per affidargli il ruolo di nuovo allenatore. Ancora si attendono ulteriori conferme e non si conoscono i dettagli dell’accordo tra il tecnico italiano e il club del Qatar. Ma sembra ormai che le procedure siano vicine alla chiusura.