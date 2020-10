Roberto Mancini nella bufera per un post sul Covid

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini è finito nella bufera dopo aver pubblicato un post sul Coronavirus che sta facendo discutere in rete.

L’ex allenatore dell’Inter e del Manchester City ha postato nelle sue Instagram Stories una vignetta in cui un infermiere chiede al paziente in ospedale: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. Il paziente risponde: “Guardando i telegiornali”.

Il post, evidentemente polemico e contro la copertura mediatica della pandemia, ha raccolto sia consensi che feroci critiche.

Non è la prima volta che Mancini polemizza sulla pandemia e su come viene gestita. Pochi giorni fa il ct aveva pubblicato la testimonianza del gerarca nazista Hermann Goering al tribunale di Norimberga: “L’unica cosa che si deve fare per rendere schiave le persone è impaurirle. Se riuscite a immaginare un modo per impaurire le persone, potete fargli quello che volete”.

Durante una recente conferenza stampa, l’allenatore jesino si era scagliato anche contro il ministro della Salute Roberto Speranza, che aveva detto che c’erano cose ben più importanti del calcio: “Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli”.

Mancini si è anche più volte espresso per la riapertura degli stadi al pubblico, almeno in un numero maggiore rispetto a quello attuale.

OMNISPORT | 22-10-2020 18:26