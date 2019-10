Roberto Mancini pensa già alla lista

Roberto Mancini entra nella storia della Nazionale eguagliando il record di vittorie consecutive, nove, che appartiene al mitico Vittorio Pozzo.

Ai microfoni della Rai dopo il 5-0 in Liechtenstein il ct azzurro si schernisce per i complimenti e guarda all’obiettivo vero, fare più strada possibile all’Europeo: "Mi interesserebbe vincere due Mondiali e un’Olimpiade come ha fatto Pozzo. Ma diciamo che mi basterebbe vincere un Europeo…”.

Poi sull'andamento della partita: "Abbiamo faticato un po’ perché non abbiamo trovato subito il secondo gol, ma con tanti cambi nella formazione ci poteva stare, è stato inevitabile metterci un po’ a trovare la giusta chimica tra i nuovi".

Nuovi che hanno dato ottime risposte, allargando la rosa dei convocabili per Euro 2020: "Alla fine dovremo fare delle scelte e qualche giocatore bravo dovrà restare fuori" ha ammesso il ct.



SPORTAL.IT | 15-10-2019 23:14