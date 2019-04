Roberto Mancini sbotta e difende Moise Kean

Roberto Mancini ha ricevuto il Premio Bearzot, battendo la concorrenza di Gasperini e Gattuso.

A margine della premiazione il ct della Nazionale ha parlato dei temi del momento, razzismo e caso Icardi: “C’è solo da stigmatizzare quanto accade con buu razzisti. L’atteggiamento contro Kean è stato insopportabile, come purtroppo capita spesso. Non se ne può più, Moise è un ragazzo d’oro, ma la prossima volta forse non esulterà così… Bisogna solo agire e duramente".

Una specifica sulle parole di Bonucci su Kean, che hanno fatto parecchio discutere: “Mi sembra che siano state fraintese – ha detto Mancini – e poi sono state spiegate da lui stesso. Ci saranno problemi poi in Nazionale? No, a parte che non se la prossima volta saranno convocati Balotelli, Bonucci e Kean (risata, ndr), ma sono tutti ragazzi perbene. I problemi sono invece quelli legati al razzismo e lì si deve cominciare a fare qualcosa. In Inghilterra hanno iniziato da tempo partendo con l’educazione ai bambini".

Su Icardi: “Mi spiace per Mauro che conosco bene nel suo valore. Quando accadono queste cose sono sempre spiacevoli perché poi ci rimettono tutti…”.



SPORTAL.IT | 04-04-2019 18:09