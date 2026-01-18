Tarvisio, Robinson: caduta choc e lacrime. Vonn l’abbraccia, Goggia è sconvolta. Brignone torna, la rivelazione dello skiman

Caduta spaventosa per la neozelandese che appare sotto choc al traguardo, la reazione di Goggia è spaventosa. Brignone iscritta al gigante di Kronplatz, la rivelazione dello skiman

La due giorni di velocità sulla pista di Tarvisio va in archivio con un grande spavento. A poco più di due settimane dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, la caduta terribile di Alice Robinson ha fatto preoccupare tutti ma per fortuna sembra senza conseguenze. Goggia non esalta, chiude sesta ma riesce a salire al comando della classifica di specialità. Bene anche Pirovano e Melesi.

La caduta choc di Robinson

Una gara che sembrava poterla proiettare sul podio poi la grande paura. Alice Robinson è stata protagonista di un momento di puro terrore nel supergigante di Tarvisio. La neozelandese ha inforcato a oltre 100 km orari a poche porte dal traguardo, finendo sbalzata sulla neve e sulla linea di arrivo tagliata sulla schiena e con un solo sci. A 20 giorni dalle Olimpiadi si è temuto il peggio. La gravità del suo incidente è apparsa chiara della reazione delle sue avversarie. Goggia è sconvolta, corre subito sul podio del leader’s corner per avere una visione dall’alto di quello che è successo. La vincitrice Emma Aicher si porta subito le mani sul volto.

Alice Robinson si rialza dopo qualche secondo, sembra non aver riportato nessuna conseguenza dal punto di vista fisico ma lo spavento è stato fortissima. La neozelandese è sotto choc e comincia a piangere, la prima ad andare a consolarla è Lindsey Vonn che corre ad abbracciarla e prova a farle superare il momento di difficoltà.

Tarvisio, tutte le emozioni del superG

Goggia ai piedi del podio: l’errore decisivo

A fine gara Sofia Goggia analizza la sua gara con grande lucidità. La due giorni di Tarvisio non è andata secondo le aspettative per l’azzurra che sperava sicuramente in qualcosa di meglio. Ma dopo la delusione in discesa, il superG l’ha vista comunque competitiva: “Nel salto a metà pista dopo il secondo intermedio ho preso troppa direzione, mi sono ritrovata tutta a sinistra e penso che quei 4 decimi persi lì mi siano costati anche il podio. Comunque è stata una prova molto solida e mi sono anche divertita. Diciamo che è stato un weekend senza infamia e senza lode. Dopodomani c’è subito il gigante”.

Brignone è il momento del debutto: sarà a Kronplatz

Il momento tanto atteso sta arrivando, l’esordio di Federica Brignone che fino a qualche tempo fa sembrava un’ipotesi remota e lontana ora sta per trasformarsi in realtà. A darne l’annuncio (anche se con una percentuale di incertezza) è il telecronista Rai Enrico Cattaneo che riporta la rivelazione dello skiman della valdostana, Mauro Sbardellotto. Federica non solo è iscritta al gigante di Kronplatz in programma martedìì 20 dicembre ma c’è una possibilità altissima che sarà effettivamente al cancellato nella prima manche in programma alle ore 10.30. Una lunga attesa cominciata con il terribile infortunio agli Assoluti che si sta per concludere, la Tigre si mette alla prova in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina anche se è giusto tenere basse le aspettative per la sua prima prova.