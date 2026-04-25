La replica di Rocchi, per l'accusa ha favorito due volte l'Inter, è Calciopoli-bis? Esplode la rabbia dei tifosi

L'inchiesta giudiziaria in atto sul designatore arbitrale italiano ha scatenato l'ira dei tifosi sul web. I commenti sulla vicenda accendono una bufera

Dal “fischia, ma fischia santo cielo”, al “gol regolare”: la gomitata di Bastoni e tanti altri episodi al vaglio degli inquirenti. E’ in arrivo un nuovo terremoto per il calcio italiano con l’avviso di garanzia per il designatore Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva come scrive l’Agi. Nel mirino della Procura di Milano ci sarebbero presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni. L’inchiesta, condotta dal pm milanese Maurizio Ascione, ha scatenato la rabbia dei tifosi sul web.

I motivi per cui l’arbitro Rocchi è indagato

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Agi, il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi sarebbe indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Ieri sera, da quanto riporta l’AGI, “gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva”.

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Rocchi accusato di aver favorito l’Inter

Sono tre i capi d’imputazione nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI. In uno si legge che Rocchi “quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia ‘combinava’ la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica”.

Nel secondo Rocchi, scrive il pm come si legge nel dispaccio AGI, “quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), ‘combinava’ o ‘schermava’ la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A” che erano di “maggiore interesse per la squadra milanese”.

Infine, il terzo capo d’imputazione è riferito a Udinese-Parma dell’uno marzo 2025 quando fece pressioni sul Var Paterna perché giudicasse da rigore un fallo di mani..

La replica di Rocchi

Il designatore della Can A e B ha fatto sapere di essere estraneo e che si difenderà per smontare ogni atto accusatorio nuovamente in rilievo: “Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Sono sereno e vado avanti“, questo, secondo quanto appreso da LaPresse, è quanto ha confidato Gianluca Rocchi sulla vicenda.

I sospetti dei tifosi sugli arbitri italiani

Sul web si è scatenata una bufera immediata alla notizia dell’avviso di garanzia all’arbitro Rocchi più volte anche protagonista ad Open Var. C’è chi scrive: “Oggi è la LIBERAZIONE e guarda caso la Marotta league inizia a scricchiolare. Arbitropoli sta arrivando….” E ancora: “Avrebbe condizionato le decisioni in sala Var…secondo l’ accusa…come di consueto, metterà le mani avanti al fine di indirizzare il pensiero collettivo! Ormai siamo abituati.”

C’è poi chi sostiene: “Fuori Gravina, inizia ad riuscire fuori la cenere nascosta sotto il tappeto. Ora voglio vedere cadere tutte le teste che sarebbero dovute cadere nel 2006.” Non si placano gli animi dei tifosi: “È giusto che venga indagato (e condannato), sono sotto gli occhi di tutti le nefandezze fatte dagli arbitri (sotto le imposizioni di gravina e rocchi) per fare vincere la sfinter per tirarla fuori dal fallimento.”

E infine: “Se fosse vero……. bene, si indaghi ad ampio raggio, non si è mai colpevoli da soli, i favori a quale squadra sono stati fatti ma penalità e retrocessione.”

Le accuse a Rocchi

Tra i tifosi c’è poi chi accusa ferocemente: “In un invito a comparire inviato nei mesi scorsi a uno degli Avar indagati per concorso in frode sportiva, si fa riferimento alla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. L’episodio dubbio è una gomitata del nerazzurro Bastoni al giocatore gialloblu Duda. Come al solito sono sempre gli stessi ad essere coinvolti!”

I dubbi aumentano: “E’ palese che ci sia qualcosa sotto… poi si fa sempre finta di nulla e si usano i soliti paracadute “se pensi che ci sia qualcosa di sporco non guardare il calcio” , “ eh ma allora non guardate piu’ le partite” per distogliere l’attenzione, ma che ci siano trattamenti diversi”. E ancora: “Deve sparire questo individuo, ha contribuito alla distruzione degli ultimi campionati italiani. Rivoluzione.”

Non si placano gli animi sul web: “Questo caso è contenuto in un esposto di Domenico Rocca, già archiviato dalla giustizia sportiva. Sotto la lente della Procura di Milano ci sarebbe pure la mancata espulsione di Bastoni in Inter-Verona nella stagione 2023-24. Il solito schifo che circonda i nerazzurri che sono diventati peggio della Juventus.”