Rocchi nella bufera: indagato per frode sportiva, nel mirino della Procura anche Inter-Verona, falsato scorso campionato?

Si preannncia un nuovo terremoto sul calcio italiano, l'Agi scrive di un avviso di garanzia al designatore arbitrale, si indaga sul torneo 2024-2025

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non bastavano il flop Mondiali, un’annata da dimenticare nelle coppe europee e i dibattiti su come resuscitare un calcio italiano ormai alla frutta: l’ultima mazzata arriva dal mondo arbitrale. L’agenzia Agi scrive che il designatore Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’ e che ieri gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta Il pubblico ministero milanese Maurizio Ascione ha aperto un’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025, quello vinto dal Napoli lo scorso maggio.

Aia e Can nella bufera

Non bastava il caos relativo alla presidenza dell’Aia: il 12 gennaio 2026, infatti, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha sanzionato il n.1 dell’Aia Antonio Zappi con 13 mesi di inibizione, accogliendo la richiesta della Procura Federale nell’ambito di un procedimento relativo alle nomine dei responsabili di CAN C e CAN D. Zappi avrebbe indotto gli ex responsabili delle due commissioni, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. La sentenza è stata confermata il 19 febbraio 2026 dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite che ha respinto il reclamo presentato da Zappi, confermando la sanzione di 13 mesi di inibizione.

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Il video che inchioda il Var

C’è in particolare un video di cui l’AGI è venuta in possesso. Immagini e audio che sono anche agli atti dell’inchiesta e che riguardano Udinese-Parma del 1 marzo 2025. Nella sala di Lissone gli addetti al Var Paterna e Sozza monitorano su un “possibile fallo di mano”. “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo” dice Daniele Paterna che poi però guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che chiede: “E’ rigore?”. Un attimo dopo comunica a Fabio Maresca, l’arbitro in campo: “Un attimo Fabio, controllo l’APP. “E’ possibile calcio di rigore, Fabio, ti consiglio on field review per possibile calcio di rigore”. Alla fine il penalty viene fischiato.

L’ipotesi contenuta nell’esposto di Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, è che il designatore Gianluca Rocchi – si legge sull’Agi – “si alzi rapidamente dalla postazione per ‘bussare’ più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l’arbitro per un on field review”. In pratica il designatore, che non poteva neanche stare lì, avrebbe esercitato pressioni sui varisti. Daniele Paterna è stato convocato dal pm nei mesi scorsi come testimone. La sua deposizione è stata interrotta quando, anche alla luce del video, il magistrato ha ritenuto che stesse raccontando il falso. In quel momento dal ruolo di testimone è passato a quello di indagato per falsa testimonianza.

Il caso della gomitata di Bastoni

La Figc iniziò a inviare gli ispettori della Procura Federale a controllare chi fosse presente nella sala di Lissone, vietata a tutti. In un invito a comparire inviato nei mesi scorsi a uno degli addetti al Var indagati per concorso in frode sportiva, si fa riferimento anche alla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024 quando ci furono furibonde polemiche per una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblu Duda.

L’audio del dialogo tra arbitro (Fabbri) e Var (Nasca) è chiarissimo: “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera”, dice Nasca, a cui Fabbri replica: “Ho detto che Duda si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!”. Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona, Nasca rivede le immagini del contatto tra Bastoni e Duda e decide di convalidare il decisivo gol di Frattesi: “Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”.

Nasca, “in concorso con altri” avrebbe omesso di chiamare ‘On field review’ al momento del fallo di Bastoni ma l’nchiesta non si esaurisce qui: sono diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti. L’indagine è ancora in corso e dovrà chiarire se si tratta di semplici errori o di qualcosa di più grave.