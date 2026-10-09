L’ex designatore si lascia alle spalle il recente passato segnato dall'inchiesta sugli arbitri e riparte da Diletta Leotta: sarà tra gli ospiti fissi del salotto domenicale di DAZN

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il ritorno di Gianluca Rocchi. Dopo essere finito al centro dell’inchiesta sugli arbitri, conclusa con l’archiviazione, l’ex designatore torna in pista. Lo fa in una nuova veste, nel salotto domenicale di DAZN, dove era già stato protagonista con Open Var. Proprio sul futuro del format concepito per fare chiarezza sui casi arbitrali più controversi della Serie A si registrano novità.

Rocchi, nuova vita in tv: l’ex designatore riparte da DAZN

Ha vissuto mesi difficili, infernali. Ed è arrivato ad autosospendersi dall’incarico di designatore, anche se poi l’inchiesta sugli arbitri si è conclusa con l’archiviazione. Nel frattempo, dopo il breve interregno di Dino Tommasi, da luglio il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B è Daniele Orsato, che ha rivoluzionato il Var. Ma per Rocchi è finalmente arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle (o quanto meno di provarci) e tornare in pista. Lo farà a DAZN, da opinionista. Sarà tra gli ospiti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show del sunday night condotto da Diletta Leotta.

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Rocchi esordirà dopo Cagliari-Juventus

La ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali riserva dunque una sorpresa: il ritorno di Rocchi. L’ex arbitro farà il suo esordio al termine del posticipo domenicale tra Cagliari e Juventus, in programma l’11 ottobre alle 20:45, interagendo con i protagonisti della partita e gli altri volti del programma di Diletta Leotta: Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi. Il nuovo talent metterà al servizio dei telespettatori l’esperienza accumulata dentro e fuori dal rettangolo verde.

“Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio”, ha dichiarato Rocchi. “Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”.

Come Rocchi ha vissuto l’inchiesta sugli arbitri

L’inchiesta che ha coinvolto Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito del caso sui presunti rapporti irregolari nella sala Var di Lissone, si è chiusa con l’archiviazione. Dopo la decisione della Procura di Milano, anche la Procura federale della Figc ha archiviato il procedimento.

Qualche settimana fa, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’ex designatore aveva raccontato l’inferno vissuto: “Mi è esplosa una bomba nella vita”, svelando di essersi sentito trasformato da una figura legata ai valori dell’onestà e della rettitudine in “un mezzo delinquente”. La sua autosospensione, aveva chiarito, era stata una scelta dettata dalla volontà di tutelare gli arbitri durante una stagione già segnata da feroci polemiche.

Deciso il futuro di Open Var

Open Var non si farà. Dopo tre edizioni, il format nato dalla collaborazione tra FIGC, AIA, Lega Serie A e DAZN non è ripartito né ripartirà. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono in corso discussioni per lanciare un nuovo format dedicato all’analisi arbitrale, ma non è ancora arrivata una decisione definitiva sulla formula.