Rocchi, la sentenza sul disastro Var e il caso rigore in Milan-Lazio. Roma-Napoli, chiarezza sul gol di Neres

A Open Var arriva il verdetto del designatore sull'operato di Collu e del Var Di Paolo nel concitato finale del big match di San Siro. Sotto la lente anche la rete di Neres

Arriva il verdetto di Gianluca Rocchi sul caso che ha avvelenato il finale del big match della 13a giornata di Serie A tra Milan e Lazio. Sul tocco di braccio di Pavlovic c’era rigore a favore della squadra di Sarri? Il designatore ha fatto chiarezza nel corso di Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn: il giudizio sull’operato dell’arbitro Collu e del Var Di Paolo.

Il caso Milan-Lazio analizzato da Rocchi

Sotto la lente – e non poteva essere altrimenti – è finito ancora una volta Pavlovic, già protagonista di un episodio controverso nel derby per il pestone a Thuram. Questa volta il difensore del Milan ha respinto con il braccio un tiro ravvicinato di Romagnoli, ma dopo uno scontro di gioco con Marusic.

Dal rigore per la Lazio al fallo per i rossoneri, nel mezzo una lunga on-field review. A San Siro la tensione è salita le stelle, quando l’arbitro si è recato al monitor a rivedere l’azione. Le panchine sono venute a contatto e farne le spese con il cartellino rosso sono stati Allegri e Ianni, vice di Sarri. Come di consueto, Rocchi è uscito allo scoperto durante l’ultima puntata di Open Var.

C’era rigore sul tocco di Pavlovic? L’audio del Var

Il tutto si svolge in pochi centimetri. Il tiro di Romagnoli, il tocco di gomito di Pavlovic, mentre era in contatto con Marusic. Collu dice subito “angolo”. Ma dalla Sala Var lo avvisano: “Possibile fallo di mano”. E ancora: “Il braccio è salito. Check in corso”. Si cerca l’inquadratura migliore, quindi il suggerimento: “Ti consiglio ofr per possibile calcio di rigore, c’è un possibile tocco di mano”.

Il Var neppure prende in considerazione l’ipotesi dello scontro di gioco Marusic, invece ravvisato da Collu. Il direttore di gara riguarda l’azione dopo diversi minuti per il caos che si è generato a bordocampo: “C’è il fallo di Marusic che trattiene Pavlovic prima del fallo di mano. C’è la maglia tirata, io fischio fallo per la difesa”. Dalla Sala Var: “È una tua decisione”.

La sentenza di Rocchi

In realtà, secondo il designatore, il caso in questione avrebbe meritato “un check di 15 secondi”. Ed ecco la sentenza: “Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo”.

Insomma, una lettura totalmente diversa rispetta a quella data sul campo. “I dubbi non ci sono, in questo caso non c’è nessun grado di punibilità. Mi sorprende che il Var sia andato verso quella decisione subito, non riesco cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi – continua Rocchi -. Forse non sono stato chiaro io con i miei: quando parlo di un ofr in più, mi riferisco a 3-4 episodi durante un’intera stagione”. E chiosa: “Capisco chi si arrabbia, in questo caso la Lazio. Se non si concede il rigore subito, avrebbero accettato la decisione”.

Roma-Napoli: il gol di Neres era regolare?

Sul contropiede del Napoli che ha portato al gol di Neres, la Roma ha protestato in maniera feroce per un possibile fallo di Rrahmani su Koné a inizio azione.

“All’inizio anche a me sembrava fallo, ma devo fare i complimenti a Massa per il suo arbitraggio. Vede il pallone prima di tutto e ha preso la decisione giusta. Anche in sala Var sono stati bravi”.