Rocchi parla del Var, putiferio sui social

Sono molti gli addetti ai lavori e i tifosi a invocare da tempo maggiore libertà per gli arbitri in fatto di dichiarazioni alla stampa: anzi, per tanti appassionati lasciare al direttore di gara la possibilità di spiegare le sue scelte dopo una partita potrebbe aiutare a distendere gli animi e eliminare le polemiche.

Al momento, per, quando un arbitro parla poi le critiche sembrano inevitabili. Basta osservare cosa hanno scatenato sul web le parole di Gianluca Rocchi, intervenuto ieri al Gran Galà del Calcio della Serie A.

ARBITRI E VAR. L’arbitro fiorentino – da molti ritenuto il miglior fischietto italiano – s’è concesso ai microfoni parlando delle difficoltà della sua categoria nell’utilizzo del Var. “Le nuove regole – ha dichiarato Rocchi – sono state fatte per aiutare noi arbitri, quindi ben vengano, ma non è sempre semplice applicarle perché quando si parla di interpretazione può essere giusta o sbagliata perché soggettiva”.

E sulla stagione in corso, Rocchi ha assolto la categoria arbitrale, spiegando che quello attuale “è un momento di difficoltà perché il campionato è complesso. Come tutte le situazioni ci impegniamo al massimo ma qualche problematica c’è perché è complesso il campionato”.

Le parole dell’arbitro toscano non sono piaciute però a gran parte dei tifosi, soprattutto gli anti-Juve, che sono tornati ad accusare lui e i colleghi di favorire i bianconeri.

LE REAZIONI. “Strano che un dirigente della Juve possa parlare così… mah…”, scrive Dona su Twitter. “Questo sarà il prossimo designatore della serie A”, aggiunge Zlatan, mentre Federico su una pagina Facebook dedicata al tifo interista spiega che l’impegno degli arbitri è sì massimo, “ma per far vincere sempre i soliti”.

Stessa tesi per Roberto: “Gli arbitri in Italia indirizzano le partite e le gestiscono in tanti modi… fermando e spezzettando il gioco in momenti topici della partita ammonendo giocatori con falli semplici così indirizzando le somme di ammonizioni e le diffide per favorire sempre gli stessi”.

Andrea, invece, sfodera il sarcasmo: “Il vero top player della serie A… quello più decisivo…”.

SPORTEVAI | 03-12-2019 10:41