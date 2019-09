Rocco Commisso avvisa Montella

Il pareggio contro la Juventus, ottenuto al termine di una gara che ha visto la Fiorentina creare molte più occasioni da rete rispetto ai bianconeri, non basta a Rocco Commisso per dimenticare il brutto inizio di stagione, con zero punti ottenuti nelle prime due giornate.

Così, parlando con i giornalisti a margine di un evento in corso a Villa Vittoria, a Firenze, il presidente del club gigliato ha messo in guardia Montella in vista della prossima gara in casa dell’Atalanta, dove sarà vietato ripetere la brutta prova di Genova: "Contro l'Atalanta dobbiamo fare meglio che contro la Juventus. Non possiamo fare come abbiamo fatto a Genova" ha detto Commisso, che ha poi scherzato sul futuro del tecnico napoletano.

"Ho visto che Montella è stato eletto come miglior allenatore di questa settimana. Speriamo che non si monti la testa… Ora li lascio stare per un po', meno male che hanno pareggiato e hanno fatto una bella partita".

SPORTAL.IT | 18-09-2019 10:31