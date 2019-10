Rocco Commisso celebra Antognoni

In attesa del ritorno del campionato, interrottosi per gli impegni delle Nazionali dopo che la Fiorentina aveva ottenuto tre vittorie consecutive, il presidente del club gigliato Rocco Commisso non si è fatto sfuggire l'occasione di fare un omaggio a un pezzo di storia della società.

Il 15 ottobre 1972 esordì infatti in A Giancarlo Antognoni, bandiera e attuale dirigente della Fiorentina, nonchè idolo incontrastato dei tifosi.

"Dal 15 ottobre del 1972 i tifosi viola hanno avuto la fortuna di vedere 'L'Unico 10' rappresentare i nostri colori in Italia e nel mondo con la sua inimitabile classe ed eleganza. Tanti auguri Giancarlo per questa straordinaria ricorrenza" questo il messaggio di Commisso sui canali social della Fiorentina.

