Rocco Commisso: ecco chi vuole il Milan

E’ Rocco Commisso a trattare con Yonghong Li l’ingresso nella proprietà del Milan. Ha 68 anni il magnate italoamericano, fondatore di Mediacom e patron dei Cosmos di New York, e possiede un patrimonio di circa 4,5 miliardi di dollari. L’imprenditore, che è appoggiato da Goldman Sachs con cui i rossoneri hanno avviato una trattativa, sarebbe in vantaggio su Thomas Ricketts nella corsa al club meneghino.

Commisso, originario di Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, ha costruito il suo impero fondando nel 1995 la Mediacom Communications, quinta azienda nel settore delle tv via cavo: fattura 1,8 miliardi di dollari.

Ha intrapreso e completato gli studi superiori alla Mount Saint Michael Academy, nel Bronx. Successivamente si è aggiudicato una borsa di studio alla Columbia University dove si è laureata in ingegneria industriale nel 1971. Quattro anni più tardi ha conseguito anche un MBA (Master in business administration, ndr) presso la Columbia Business School.

Ha cominciato la sua carriera aziendale alla Pfizer. Dopo il ritorno in università e la laurea in economia ha trascorso una decina d’anni nel settore finanziario, inizialmente presso la Chase Manhattan Bank e successivamente alla Royal Bank of Canada, dove ha diretto le attività di prestito ai settori dei media e delle comunicazioni. A partire dal 1986 e fino al 1995 è stato vicepresidente esecutivo, CFO e direttore di Cablevision. Durante questo periodo, la società è passata dalla venticinquesima all’ottava posizione fra le compagnie produttrici di cavi negli Stati Uniti: vantava circa 1,3 milioni di clienti al momento della fusione con WarnerMedia.

Dal gennaio 2017 è proprietario dei Cosmos, club che ha salvato dal fallimento e che gioca nella Nasl statunitense: negli anni 70’, in quella squadra, giocarono fuoriclasse al ‘canto del cigno’, come Pelé e Franz Beckenbauer ma anche italiani con un’importante carriera alle spalle come Giorgio ‘Long John’ Chinaglia e Pino Wilson.

Già in passato Commisso era stato vicino al calcio italiano con la cordata di cui faceva parte con Tom Di Benedetto e James Pallotta e che si era mossa sulla Roma.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 25-06-2018 11:10