Rocco Commisso fa un annuncio su Chiesa

La Fiorentina "esorcizza" la presenza del presidente Commisso, in tribuna contro il Cittadella, vincendo per la prima volta sotto gli occhi del presidente viola.

Commisso è parso per l’occasione di buonumore nonostante gli ultimi, deludenti resultati in Serie A: "Questa partita è storica perché è la prima che la squadra ha vinto sotto ai miei occhi. Facci i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato con coraggio e con grinta nonostante i tanti assenti. Temevo che dopo che eravamo rimasti in 10 saremmo stati beffati ma non è successo. Adesso guardiamo di giorno in giorno cosa accadrà".

La vittoria è arrivata senza il contributo delle stelle Ribery e Chiesa. Commisso non si fa pregare, ma dà una notizia importante: “Abbiamo due giocatori fondamentali che potrebbero ritornare già domenica, Chiesa ce la farà, ma forse anche Ribery e Pezzella: vediamo. Siamo tutti insieme adesso, si soffre e si gioisce come una famiglia, assieme ovviamente all’allenatore. Sottil? Ho parlato con lui, è un bravissimo ragazzo e stava giocando bene. La sua reazione? È tutto ok, ha parlato con il mister: ora serve compattezza, tutti hanno giocato da squadra”.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 23:39