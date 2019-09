Rocco Commisso svela i propri piani

A poche ore da Fiorentina-Juventus, gara che aprirà il programma della terza giornata di Serie A, a Firenze è sbarcato Rocco Commisso.

Il presidente del club viola si è subito recato in ritiro per incoraggiare i giocatori in vista di quella che per i tifosi è la partita più importante della stagione.

“La partita sarà vista in tutto il mondo, la nostra squadra darà tutto – ha detto Commisso ai giornalisti – Ribery contro Ronaldo? Ribery ha un grande cuore dentro, ha qualche anno ma è eccezionale. Ho sentito come tratta i più giovani e questa è la bellezza di un campione come lui. Da bambino ha avuto una vita 'forte', e così ha imparato tante cose in più”.

Un monito speciale poi per Chiesa: “A Federico manca il gol. L'ho visto con la Finlandia ed ha giocato benissimo. Mi senti Federico? Devi segnare…".

Infine "informazioni" per i tifosi sui progetti a medio-lungo termine: “Finora mi hanno accettato, cosa accadrà in futuro non lo so, ma stiamo lavorando. Abbiamo finito il mercato, ora lavoriamo su stadio e centro sportivo… Già domani cominceremo con incontri e meeting”.

