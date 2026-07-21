Dopo la rottura del legamento crociato in molti dubitavano che potesse tornare ai suoi livelli. Ai Mondiali 2026 Rodri ha guidato la Spagna al titolo ed è stato eletto miglior giocatore del torneo

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Rodri ai Mondiali 2026: i numeri del dominio. Miglior giocatore del torneo (MVP), 94 passaggi completati ogni 90 minuti. Il dato più alto dell'intero Mondiale. 95,3% di precisione e solo 5 errori su 106 passaggi nella finale contro contro l'Argentina. I dati sui contrasti al Mondiale: 26 tackle vinti, nessun giocatore ne ha effettuati di più. 63,3% di duelli a terra vinti: è il dato migliore tra i centrocampisti con almeno 46 contrasti.

Per molti il crociato è stato fatale: non sono più tornati ai massimi livelli. In meno di un anno Rodri ha ribaltato tutto: ha guidato la Spagna alla conquista del Mondiale 2026, è stato nominato miglior giocatore del torneo e ha ricordato al calcio perché il Pallone d’Oro non era stato un caso. A chi chiedeva se avessimo mai rivisto il giocatore capace di indirizzare ogni partita, Rodri ha risposto nel modo più convincente possibile: è tornato più dominante di prima.

Il centrocampista spagnolo ha guidato la Spagna alla conquista della Coppa del Mondo ed è stato eletto miglior calciatore del torneo: la riposta al quesito di partenza è affermativa. Rodri è tornato Rodri.

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Rodri è tornato e ci siamo ricordati perché è unico

Già Pallone d’Oro, il giocatore del Manchester City ha disputato appena 22 partite dopo l’infortunio, ma ai Mondiali ha giocato come se quei mesi di assenza forzata non fossero mai esistiti.

Per un centrocampista che costruisce il proprio calcio sull’equilibrio, sul cambio di direzione e sulla lettura degli spazi, la rottura del legamento crociato rappresenta uno degli ostacoli più difficili da superare. Sarebbe riuscito a dominare le partite con la stessa naturalezza?

La sua forza non è il gesto spettacolare. Rodri domina senza essere eclatante: vede prima degli altri, sceglie prima degli altri e trasforma la complessità del calcio in semplicità. Ha lasciato agli altri il privilegio della visibilità e scelto il privilegio più raro: essere indispensabile.

La finale contro l’Argentina è stata la fotografia perfetta del suo calcio: 95,3% di precisione nei passaggi, 8 duelli vinti, controllo totale del centrocampo e gestione assoluta nella partita più importante.

Il segreto di Rodri nei passaggi record

Il primo dato racconta già una differenza enorme rispetto a tutti. Rodri ha completato una media di 94 passaggi ogni 90’, il dato più alto mai registrato ai Mondiali da un giocatore con almeno 400’ disputati in una singola edizione.

Ma il valore più impressionante sta nel modo in cui trova qualità e quantità.

A Manchester, Pep Guardiola ha trasformato Rodri da mediano di posizione a regista totale. Gli ha chiesto di giocare sempre rivolto in avanti, di ricevere sotto pressione e soprattutto di pensare prima degli altri. Guardiola ha costruito gran parte dell’evoluzione di Rodri su un principio semplice: un centrocampista totale deve sapere cosa fare prima ancora di ricevere il pallone.

Rodri contro Messi: la giocata che racconta tutto

Il momento che spiega bene Rodri più di qualsiasi statistica è arrivato durante la finale contro l’Argentina. Senza segnare, senza fornire assist, senza la giocata che fa alzare in piedi uno stadio intero, Rodri ha tenuto il controllo della gara fino al triplice fischio.

Ha vinto 8 duelli a terra, il suo miglior dato del torneo, perdendone soltanto 2. Ha recuperato palloni in ogni zona del campo e ha tolto spazio ai giocatori decisivi.

Poi arriva il minuto 92. Messi riceve al limite dell’area. È il momento che l’Argentina aspetta da tutta la partita. Lo spagnolo non interviene d’istinto. Legge il movimento, anticipa il controllo e recupera il pallone prima che il pericolo prenda forma. In pochi secondi c’è tutta la sua idea di calcio.

La sintesi del suo calcio: posizione, intelligenza, tempismo

La velocità è di pensiero prima ancora che di gamba. Non gioca più velocemente perché muove il pallone più rapidamente degli altri ma perché ha già pensato alla giocata da effettuare.

Il risultato è un dominio tecnico mai visto in un centrocampista: 93,2% di precisione nei passaggi durante il torneo, con il picco nella finale contro l’Argentina, quando ha completato il 95,3% dei passaggi, sbagliando cinque tentativi su 106.

E la precisione si mantiene intatta anche nelle zone del campo più critiche e nei momenti delicati: Rodri è stato il miglior giocatore del Mondiale per passaggi completati nella trequarti, con 204 passaggi riusciti su 222.

Rodri è il centrocampista che vince senza pallone

Per anni il ruolo del mediano è stato associato soprattutto alla gestione del possesso. Rodri ha fatto la rivoluzione. Lo chiamano El Profesor perché mantiene il controllo della partita con la lettura. Ed è determinante anche in fase di non possesso.

Ai Mondiali, Rodri ha disputato 60 duelli a terra, vincendone il 63,3%, la percentuale migliore tra tutti i giocatori con almeno 46 duelli disputati. Ha chiuso il torneo con 26 tackle, più di qualsiasi altro calciatore.

Rodri che mette ordine è una chiave di lettura parziale: è anche il giocatore che impedisce agli avversari di costruire con il pallone tra i piedi.

La Spagna campione del mondo e l’equilibrio di Rodri

In che modo Rodri ha trasformato la Spagna? Gli spagnoli hanno subito solo un gol in tutto il torneo e concesso cinque grandi occasioni in otto partite disputate.

La fatica principale per gli avversari – indistintamente: Arabia Saudita, Uruguay, Francia o Argentina – è stata trovare spazi per tagliare il centrocampo. Diga, regista, leader, muro e miccia: Rodri è la sintesi perfetta del centrocampista moderno.

Nel calcio esistono giocatori che decidono le partite con un gol e altri che le controllano senza che quasi nessuno se ne accorga. Per anni il calcio ha cercato il nuovo Xavi, il nuovo Busquets o il nuovo Kroos. Rodri ha smesso di inseguire quei modelli: ha costruito il proprio, l’evoluzione del ruolo. Ha reso inseparabili qualità che per anni erano appartenute a giocatori diversi: costruzione, recupero del pallone, leadership e gestione del ritmo. Ed è tornato sul tetto del calcio.