Pep Guardiola, in questo senso, era stato profetico. Oppure si è semplicemente basato sulla sua lunghissima esperienza. “Per rivedere Rodri al 100% dovremo aspettare il Mondiale”, aveva detto qualche mese dopo il bruttissimo infortunio patito dal centrocampista: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con annessa lesione del menisco. 9 mesi lontano dal campo, tra guarigione e la lunghissima riabilitazione e ulteriore tempo per tornare ai propri livelli.
Livelli che avrebbe potuto tranquillamente non vedere mai. E invece lo spagnolo è atterrato al Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico mostrando a tutti il proprio strapotere calcistico. Titolare, capitano e guida della formazione di De La Fuente, ha strappato il titolo di MVP del torneo e si candida di prepotenza per vincere nuovamente il Pallone d’Oro.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sullo straordinario Mondiale di Rodri.