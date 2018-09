Rodriguez: "Il Milan è il massimo"

L'esterno del Milan Ricardo Rodriguez, intervistato dal quotidiano svizzero 'Tagblatt' ha spiegato la sua scelta di restare in rossonero nonostante l'interesse del Psg: ""L'interesse del Psg? C'era ma sono ancora al Milan: San Siro è uno stadio di livello mondiale e i tifosi sono pazzi per il pallone. In molti vorrebbero giocare al Milan, il club ha una tale aura…vedrete cosa accadrà quando giocheremo ancora in Champions".

"Gennaro Gattuso è una persona corretta, onesta, un allenatore che ama il calcio. La Serie A è molto difficile, molti non ce l'hanno fatta".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 16:00