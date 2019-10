Rodriguez-Moser, gelo in studio per le frasi su Giulia De Lellis

Mentre Giulia De Lellis si sta preparando, a suo modo, al GP della Thailandia con il compagno, il pilota Andrea Iannone, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano ad essere al centro delle cronache televisive. Entrambi ospiti di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, hanno svelato quanto poco intensi siano i rapporti tra gli ex cognati e come la loro relazione prosegua nell’armonia e nella reciproca comprensione.

Per ora, Ignazio non sembra intenzionato a riprendere la bici come conferma alla conduttrice. “Non avresti voluto impegnarti di più e continuare a fare il ciclista?”, ha domandato la Balivo. Cecilia Rodriguez ha risposto: “Hai parlato con Francesco?”.

Caterina si è mostrata subito imbarazzata in diretta e ha quindi domandato: “Hai detto Francesco?”. Gelo, prima della risposta secca della Rodriguez minore: “Francesco Moser è mio suocero”. Scongiurato dunque il pericolo dell’ex, il celebre Francesco Monte abbandonato da Cecilia nel corso del Grande Fratello quando all’interno della casa scoppiò l’amore tra lei e Moser jr.

Nell’intervista c’è spazio anche per l’ex cognato, Andrea Iannone e la sua nuova fidanzata, Giulia De Lellis con cui Cecilia ha polemizzato tempo addietro, spendendo frasi poco cortesi nei riguardi della coppia e in particolare nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer. Un segnale esplicito dell’insofferenza nutrita verso Giulia e il centauro, tant’è che quando Caterina Balivo ha chiesto del loro rapporto, la replica è stata molto asciutta: “No, sono rapporti che vanno un po’ a scemare”, ha detto il giovane prima di aggiungere una frase che farà sicuramente discutere. “E poi non credo sia giusto per Belen”, ha aggiunto Moser facendo riferimento alla relazione di circa due anni che la cognata ha avuto con Iannone.

A proposito del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez ha preferito non esprimersi sulla De Lellis e Iannone, mentre non si è tirata indietro quando la conduttrice Rai le ha chiesto se è felice del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. “Credo di essere stata una delle prime a saperlo e sono molto contenta. All’inizio ero spaventata perché sapevo quanto aveva sofferto lei”, ha spiegato la sorellina.

Elogio a De Martino (impegnato come presentatore in Stasera tutto è possibile, in onda su Raidue) anche da parte di Ignazio che ha definito il presentatore napoletano come una persona coinvolgente e simpatica con la quale ha anche condiviso delle piacevoli vacanze a Ibiza.

VIRGILIO SPORT | 03-10-2019 10:09